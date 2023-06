Vuoi andare al concerto di Tiziano Ferro a Messina. "Indovina la domanda" con la Gazzetta

Grande attesa per Tiziano Ferro in concerto a Messina, il 4 luglio allo Stadio Franco Scoglio! E la Gazzetta del Sud è pronta a regalarvi una grande sorpresa. Partecipa al concorso "Indovina la domanda", scrivi la tua domanda e inviala a [email protected] entro il 24 giugno alle 12 e potresti vincere la possibilità di andare al concerto! Le migliori dieci domande (le più pertinenti, le più simpatiche, le più complete) verranno selezionate dalla nostra commissione e verranno premiate. I dieci vincitori avranno due biglietti in omaggio e riceveranno la risposta da Tiziano Ferro.

© Riproduzione riservata