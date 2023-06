I Modà aprono la stagione dei concerti a Taormina: stasera al Teatro Antico

Manca poco all’avvio ufficiale della stagione estiva di grandi concerti al Teatro antico di Taormina: saranno i Modà - per la prima volta con orchestra – a dare ufficialmente inizio al fitto programma di concerti e alla nuova edizione di Sotto il Vulcano Fest stasera, per un concerto che si preannuncia un tutto esaurito, restano infatti gli ultimissimi biglietti disponibili on line al botteghino del Palazzo dei Congressi, aperto dalle ore 18.00 (apertura porte ore 20.00 inizio spettacolo ore 21.30). L’indomani, sabato 3 giugno ad accoglierli sarà il Teatro Valle dei Templi di AGRIGENTO: tutto pronto con largo anticipo rispetto alle passate stagioni, per accogliere il concerto inaugurale della nuova edizione del Festival Il Mito.

MODÁ & ORCHESTRA – LIVE

Un concerto di pop-rock sinfonico, che spazia dalle sonorità dell’orchestra a quelle di una poderosa band rock. Questo speciale tour con l’Orchestra, esperienza che la band ha provato per la prima volta proprio all’Arena di Verona nel 2012 e che ha voluto portare live in giro per l’Italia in occasione di questo importante anno di festeggiamenti, è partito dopo la partecipazione della band all’ultima edizione del Festival di Sanremo dove la band i di Kekko Silvestre ha presentato al pubblico il singolo inedito “LASCIAMI”, una canzone molto importante per Silvestre e che ha dato grosse soddisfazioni alla band. La band milanese festeggia quest’anno i vent’anni di storia (2003 – 2023) e i molti traguardi raggiunti da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). La band, infatti, ha ottenuto in carriera 1 disco di diamante, 9 dischi di Platino, 2 dischi d’oro, 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e a tutto questo si aggiunge poi un lungo elenco di palazzetti e stadi Sold out in tutta Italia. Ma non è tutto. Il 2023 segna anche il decimo anniversario della pubblicazione di “GIOIA”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.

© Riproduzione riservata