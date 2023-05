Ritorna Giorgia con il suo «Blu Live»... dipinto di blu. Stasera a Messina

Giorgia torna ad esibirsi dal vivo e la fa con il suo "Blu live" nella cornice del Teatro Vittorio Emanuele. Stasera l'artista porterà in dote tutti i brani presenti nel suo ultimo progetto musicale "Blu": nove canzoni inedite pubblicate il 17 Febbraio in seguito alla sua partecipazione al Festival, in cui si è posizionata sesta presentando in gara "Parole dette male". L'artista romana aveva dato alle stampe il penultimo lavoro "Oronero" nel 2016. Un'assenza lunga 7 anni intervallata soltanto da "Pop Heart", un album di cover venuto alla luce nel 2018.

La cantante ha raccontato la dura esperienza dei due anni in cui la pandemia Covid ha cambiato la sua vita:«Ero disorientata, mi chiudevo in studio e piangevo. L’ultimo mio inedito è del 2016. Mi sono trovata disorientata, la musica era cambiata, non capivo come posizionarmi nel nuovo panorama e come trovare un posto adatto a me. Mi faceva schifo tutto, per la maggior parte di quei due anni sono stata con lo sguardo perso non sapendo cosa fare. Mi rendevo conto che dovevo fare qualcosa di diverso, che la musica attorno a me era cambiata». Poi il contatto con Big Fish, dj e beatmaker della scena hip hop: «L'ho chiamato io, raccontandogli chi ero, perché secondo me lui non mi conosceva neanche. Lui nega, ma non era preparato sulla mia discografia.... Però abbiamo radici comuni, è questo che ci ha convinto a lavorare insieme. E poi è successa una cosa meravigliosa: nella distanza ci siamo avvicinati e ho ricevuto delle opere bellissime da Mahmood, da Elisa, da Francesca Michielin insieme a Ghemon, ho collaborato con Gemitaiz… Si è creato un gruppo intorno a questo album»

La vincitrice dell'edizione del 1995 del Festival di Sanremo (quando presentò in concorso l'immortale "Come saprei") ha una desiderio smodato di ricongiungersi emotivamente con il proprio pubblico. Il Vittorio Emanuele è pronto ad accoglierla con un caloroso abbraccio. Ci sono tutti i presupposti per un grande spettacolo.

