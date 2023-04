Laggiù è il nuovo singolo di Francesco Andaloro: il progetto Daccapo

Un inno alla musica: l'unica che ha la capacità di fare viaggiare pur rimanendo fermi. Tutto questo e molto altro sono racchiusi nel brano "Laggiù", il quarto singolo del nuovo progetto musicale di Francesco Andaloro dal nome “Daccapo”. Un album di canzoni che il cantautore siciliano sta creando nel tempo senza darsi alcun tempo. «Una canzone ideata e composta da me e interamente suonata - afferma -. È un progetto al quale ho dedicato tutto me stesso, a partire dalla scrittura, strutturata come non accadeva da tempo.

La nuova opera mette insieme creatività, invenzione, energia e passione. E tutto questo si intuisce sin dalla prima nota. Per Andaloro la musica ha sempre rappresentato quella coordinata, la bussola nella “valorosa vita” in cui si è sempre sentito quel “guerriero arcaico” inadatto. «Le passioni come la musica per me, sono la migliore terapia per mettersi davvero in ascolto, la vera compagna per la propria solenne solitudine - sostiene il cantautore -. Quella sana follia che ci permette di staccarci dal sonno della mediocrità rimettendo sempre tutto in gioco, soprattutto quello che si è vinto come ritorno di un qualcosa di ancora più vero e creativo quasi fosse l’interesse composto nel tema della finanza».

Di grande spessore musicale è la squadra che Francesco Andaloro è riuscito a costruire in questo nuovo progetto. Dall'arrangiatore e tastierista Aidan Zammit, musicista per "Radio 2", ha suonato per Claudio Baglioni, Gianni Togni, Marco Mengoni, Andrea Bocelli, Nicolò Fabi, Antonello Venditti. A Pio Spiriti, violinista di Claudio Baglioni. Alla chitarra elettrica e acustica Pino Iodice, musicista per "Radio 2", che ha collaborato con molti artisti, tra cui Patty Pravo, Gemelli di Guidonia, Enrico Brignano, Tosca, Mike Francis. Alla batteria Luca Trolli, che ha suonato per Il Volo, Lorenzo Feliciati, Bungaro. Tra le strofe di "Laggiù" emergono dediche speciali alla musica, dal cui canto scaturisce quel “solo incanto” che riaccende la vita e varca quel confine dell'immaginazione dove tutto prende forma, raggiunge il più alto significato e tocca le corde del cuore.

