L'avventura sonora dei The Whistling Heads, da Messina oltre i confini del rock

Un leggero movimento tellurico scuote Messina. Qualcosa, stavolta, di piacevole si muove sotto traccia: un pulsare contagioso che si sta propagando lentamente da un anno circa in tutta la Sicilia e oltre lo Stretto scatenato dalla musica di quattro ragazzi, con un nome che si porta dentro una forte identità, The Whistling Heads.

Un segnale importante che suona come un richiamo energico, venuto fuori da un sottosuolo fervido di realtà artistiche poco note. Su tutti un locale, il Retronouveau, che spazia da anni in una programmazione ampia e scandita giornalmente da una varietà di proposte sonore e non. Un luogo, un palco, che ha covato e offerto una opportunità enorme al sogno di quattro ragazzi.

Sembra che tutto stia girando con il vento giusto. Il nuovo video di Teenage Cliché sta confermando l’effetto contagioso: apre ad una collaborazione con il Liceo Seguenza, che lo ha prodotto e ha fatto sì che gli studenti dell’indirizzo Artistico, Audiovisivo e Multimediale lo realizzassero e curassero tutte le fasi tecniche di stesura del soggetto, regia, montaggio e post produzione, avvalendosi anche della partecipazione degli studenti di tutti gli indirizzi del Liceo e della collaborazione degli ex studenti dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale.

In una città che ciclicamente ha prodotto piccole realtà musicali che in qualche modo hanno lasciato un segno a livello nazionale, in una città dove i ragazzi immaginano un loro futuro oltre lo stretto, in questa stessa città oggi lasciamoci trasportare dall’energia autentica di The Whistling Heads. La band è composta da Alberto Zaccaro (chitarra e voce), Santino Mondello (chitarra), Samuele Costa (basso) e Giuseppe Arnao (batteria).

Due singoli nell’arco di sei mesi, October e Teenage Cliché, distribuiti in tutte le piattaforme digitali, più di quindici concerti e due video a supporto dei singoli. L’album di esordio Dull Boy è previsto a settembre su Disasters By Choice, è stato registrato a Roma presso Abbey Rocchi Studios e prodotto da Tommaso Cancellieri che attualmente sta ultimando editing e missaggio; la cover è stata disegnata appositamente dall’artista e illustrator americana Beedallo.

The Whistling Heads si muovono su "nuove" sonorità di derivazione alt-rock e post-punk, nella modernità del loro suono, October mantiene un alone grezzo, istintivo, con un pulsare sanguigno che non nasconde testi introspettivi e sentenziosi, quasi inno di una delusione di fondo in un mondo in costante cambiamento. Teenage Cliché mostra un altro aspetto: veloce, fresca e tagliente, vivace e schiva, freme come un ragazzo spensierato che sgattaiola dalle responsabilità; solo due minuti che si appiccicano come una gomma da masticare sotto al banco, breve e insaziabile quanto l'intervallo che vorresti non finisse mai

La forma canzone leggiadra rappresenta in un brio quel senso puro di idealismo che evapora, un brano che potresti ascoltare fino all’esasperazione per la sua potenziale struttura e i momenti svaganti che offre pur non celando mai quel velo di inquietudine, disordine e insoddisfazione.

