﻿XXI Premio Fabrizio De André, è di Messina il vincitore della sezione Musica. Ecco chi è

Si è conclusa il 12 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma , l’edizione XXI del Premio Fabrizio De André. Tra più di mille iscritti, è Fabry-T di Messina, con la canzone “Mari” ad aggiudicarsi la vittoria della sezione Musica.

Fabrizio Gandolfi in arte Fabry-T è un artista RnB, Pop e Soul. Il suo primo approccio con la musica avviene nel 2012, creando i primi beat poi perfezionati seguendo un suo personale stile. Si è esibito,accompagnato al mandolino da Alessandro Merrino, alla chitarra da Marco Nicotra, al basso da Flavio Pezzullo. Insieme agli altri 10 artisti finalisti ha fatto la sua performance in un Teatro Studio Borgna completamente esaurito, impressionando ed emozionando pubblico e giuria, presieduta da Dori Ghezzi con un brano emozionante, innovativo ma che non perde le radici classiche di un artista puro e sincero.

Mai come quest’anno selezionare il miglior artista tra tutti gli iscritti è stato un lavoro difficile, svolto magistralmente dalla giuria.

Fabry-T avrà l’opportunità di siglare un contratto discografico con Sony Music Italia.

