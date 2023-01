Messina, “Un palco per tutti” ha concluso il cartellone di eventi natalizi a piazza Duomo

“Un palco per tutti” è stato un altro entusiasmante appuntamento che nella serata di ieri, venerdì 6, cui è intervenuto il sindaco Federico Basile, ha animato fino a tarda notte piazza Duomo concludendo il cartellone degli eventi natalizi promossi dall’Amministrazione comunale e allestiti nella piazza del centro storico cittadino. La manifestazione canora, inserita nell’ambito del progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi”, con l’obiettivo di essere una vetrina musicale per cantanti, gruppi e band giovanili emergenti, ha offerto l’opportunità ad un considerevole numero di giovani messinesi di esibirsi sul grande palco di piazza Duomo, nei giorni scorsi già palcoscenico per artisti e gruppi celebri, dai Negramaro al tenore messinese Alberto Urso e altri ancora, accompagnati dalle coreografie a cura delle scuole di danza “The Queen” e CDSD International”.

I protagonisti della serata da Annalaura Princiotto; a Randy G; Alice Albano; Giovanni e Gabriele Scarfì; Giulia Andreacchio; Francesco Maria Lui in arte Frankhe; Carola Giardina; Marco Pagano in arte Yaba Scar; Davide Patti; Maria Tindara Baviera; Silvia Burrascano; Rosario Magazzù; alla band Taurus Void, composta da Manuel D’Angelo, Gabriele Ruvolo, Antonella Caruso, Andrea Spadaro; Mary Mazzullo; Alessia Minutoli; a Chiara Rizzo e Giada Giordano hanno emozionato e divertito il pubblico presente. Nel corso della manifestazione hanno animato ulteriormente la serata in qualità di ospiti, Gianluca Rando, Gesuè Pagano, Skilla, Giuseppe Lo Presti dell’orchestra filarmonica di Giostra e dj set finale di Fabio Russo. L’Amministrazione comunale ai giovani artisti di “Un palco per tutti” offrirà un’ulteriore possibilità di ascolto dei loro brani attraverso le trasmissioni radiofoniche di Radio Zenith, cui parteciperanno in qualità di ospiti per i prossimi tre mesi. “Abbiamo voluto concludere il ricco cartellone di eventi natalizi proprio con i nostri giovani talenti con l’obiettivo che Messina accenda i riflettori sugli artisti locali per continuare a regalare momenti di musica e divertimento a tutta la comunità cittadina”, ha evidenziato il sindaco Basile.

