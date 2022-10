A Prog Bible, il nuovo concept album firmato ApoGod dei siciliani Fisichella e Puliafito

A Prog Bible è un concept album firmato ApoGod, un progetto musicale nato nel luglio del 2018 da un’idea del duo siciliano costituito da Patrick Fisichella e Giovanni Puliafito. Davanti a un bicchiere di vino e dopo la fine non positiva di una precedente esperienza, i Nostri decidono di costruire una realtà prog-metal basata sulla loro grande esperienza come musicisti e su un’idea forte dal punto di vista concettuale: mettere in musica la propria visione personale dell'Antico Testamento.

La scelta del moniker ApoGod si spiega appunto in quanto l’opera si basa su una scrittura che può essere considerata "Apocrifa" perché interpreta il Testo Sacro in modo libero, considerandolo alla stregua di un poema epico, emozionante, avvincente e cruento, ma anche "Apostatica" proprio per le idee e gli orientamenti degli autori. Di conseguenza, "APO" è inteso pure come acronimo di Another Point Of (view). A Prog Bible, si focalizza sugli argomenti narrati nei primi due libri dell'Antico Testamento/Torah: Genesi ed Esodo. Notevoli i contenuti tecnici di questo lavoro, che scaturiscono dalla importanti esperienze maturate dai due mastermind nel mondo del cinema e del teatro.

Puliafito è diplomato in composizione, pianoforte e didattica della musica al Conservatorio Corelli di Messina, ha conseguito il Diploma di Merito al Corso di musica per film presso l'Accademia Chigiana di Siena sotto la guida del Maestro Louis Bacalov, ha vinto numerosi premi ed è autore di varie colonne sonore per pellicole di grande successo. Su tutti Ho sposato mia madre di Domenico Costanzo. Fisichella, pure autore dei testi dell’album, oltre ad aver prodotto numerosissimi CD che spaziano dal jazz al metal, a essere insegnante di chitarra abilitato dalla Yamaha per i corsi di chitarra e dal 2013 unico esaminatore ufficiale per la Sicilia, è da sempre nel mondo del teatro come autore delle musiche per varie pièces. Tra le tante cui ha dato un’impronta, si è occupato del Sound Design e della fonica dal vivo per l’intera tournée italiana dello spettacolo Il Mio Nome è Caino, tratto da un testo di Claudio Fava e interpretato dal celebre attore Ninni Bruschetta. A Prog Bible è stato presentato il 28 luglio alle 19,30 con una conferenza stampa che si è tenuta presso la splendida Villa Cianciafara, storica dimora settecentesca che sorge a Messina in Contrada Regia Corte, Zafferia.

Tracklist

1. The Creation – BigBanGenesis

2. Adam & Eve – First Time Naked

3. Cain’s Pain

4. The Great Flood Of Blood

5. Tower Of Babel

6. Cyber Abraham And The Massacre Of Sodom

7. Egyptian Plagues

8. Pharaoh’s Rage

9. Promised Land (A Prayer Of Moses)

10. The Divine Code

Line up:

Giovanni Puliafito: Piano, Synth, Keys, orchestrazioni, Drum writing

Patrick Fisichella: Chitarre, basso

Musicisti ospiti: Salvo Cappellano: Voce tracce 6, 7, 9, 10 Azathoth: Voce traccia 4 Silvia Bruccini: Cori traccia 9 Gabriels (Mark Boals, Fabio Lione, Vivaldi Metal Project): Tastiere soliste traccia 10 Salvo Pennisi (Massive Turbulence): Batteria su tutte le tracce Francesco Aiello (Firegarden, Larry Smith, Ros & the Nightfly): Percussioni traccia 7 All songs are written, arranged, produced and performed by ApoGod Recorded, mixed and mastered by Patrick Fisichella at Gargamella’s Studios. Cover Artwork & Graphics by Domenico Puzzòlo. Label: Metal Zone Italia

© Riproduzione riservata