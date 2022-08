La Carmen a Taormina con Coro Lirico Siciliano e Filarmonica della Calabria

Oltre 200 artisti si esibiranno stasera alle 21.30 nel Teatro Antico di Taormina nella Carmen di Bizet nell’ambito dell’edizione 2022 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra promosso dal Coro Lirico Siciliano. Il capolavoro di Bizet sarà rappresentato nella sua versione originale del 1875 ed avrà un cast di rilievo internazionale: con Milijana Nikolic nel ruolo eponimo e il tenore spagnolo Eduardo Sandoval in Don Josè, mentre Alessio Verna e il soprano francese Heloise Koempgen saranno rispettivamente il torero Escamillo e la fedele Micaela; Leonora Ilieva e Licia Toscano in Frasquita e Mercedes, Rosario Cristaldi e Federico Parisi in Remendado e Dancairo, Eugenio Maria Degiacomi come Zuniga, Tetsuji Yamaguchi in Morales; i cori dei monelli saranno realizzati dal Coro della Città di Messina 'Note colorate' diretto da Giovanni Mundo.

Ad arricchire l’allestimento scenografico il corpo di ballo flamenco di Murcia, per la prima volta in Italia, guidato da Matilde Rubio con la collaborazione della compagnia di flamenco di Grazia Maugeri. Assoluti protagonisti due tra i complessi di maggiore rilievo, il Coro Lirico Siciliano e l’Orchestra Filarmonica della Calabria, che saranno diretti da Filippo Arlia. La produzione di Carmen farà tappa anche al Teatro di Tindari il 12 agosto. Il Festival dei Teatri di Pietra si svolge sotto l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e delle più importanti cariche istituzionali italiane e internazionali, del Ministero per I Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, del Patrocinio del Pontificium Consilium de Cultura, della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, della Rai Sicilia, del Comitato Pietro Mascagni, della Fondazione Verona per l’Arena, della Confederazione Italiana Archeologi, di ENIT, di Archeologia Viva, di AIAM.

