Tributo a Morricone, il pianista messinese Francesco Allegra stasera al Teatro Antico

Il pianista, enfant prodige, messinese Francesco Allegra, questa sera, 2 agosto, suonerà al Teatro Antico di Taormina alle 21,30 per il Tributo a Ennio Morricone con Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia, in occasione della 4° edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, kermesse itinerante in scena dal 22 luglio al 26 agosto nei teatri antichi, nei siti archeologici e nei parchi naturalistici di Siracusa, Taormina, Tindari, Piazza Armerina, - per citarne alcuni - , ma con tappe anche in Calabria fra le rovine di Locri, Soriano Calabro e l’antica Kaulon.

Allegra, classe 1997 ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di dieci anni sotto la guida del M. Dario Nicoletti e si è diplomato a soli 16 anni al Conservatorio “A. Corelli” di Messina, con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore divenendo il più giovane docente tirocinante presso lo stesso Conservatorio.

La carriera di Francesco Allegra sì è arricchita di corsi di alto perfezionamento col maestro argentino Daniel Rivera e con lezioni con i maestri Artur Pizarro, Dario Candela, Alan Weiss e Leslie Howard. Pur continuando il suo percorso di perfezionamento, Allegra vanta diverse esibizioni da solista, partecipazioni a prestigiosi premi internazionali (conseguendo importanti riconoscimenti), attività concertistica in Italia e all’estero.

Oltre al Tributo a Ennio Morricone, che verrà riproposto a Piazza Armerina l’8 agosto e a Tindari il 26 agosto, potremo vedere il maestro in un concerto da solista al Parco Quasimodo il 7 agosto alle ore 21,30 a chiusura dell’edizione 2022 della Rassegna “I Concerti nel Parco”. Francesco Allegra eseguirà brani di Scarlatti, Beethoven e Albeniz.

