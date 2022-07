Ben Harper a Taormina: oltre mille fan da fuori Sicilia. Grande attesa per il 6 agosto

Il blues sarà il protagonista indiscusso sabato 6 agosto al Teatro Antico, grazie a Ben Harper, uno degli artisti più amati e ascoltati nel mondo, che ritorna a Taormina a 10 anni esatti dal suo ultimo e unico concerto siciliano del 2012, che viene ricordata ancora oggi come una delle performance più belle e prestigiose che la Perla dello Ionio abbia mai visto. Ben finalmente realizza il suo sogno di tornare a Taormina, come ebbe a dichiarare subito dopo il suo primo concerto al Teatro Antico, letteralmente stregato dalla bellezza dei luoghi e dal calore del pubblico.

Del chitarrista e cantautore californiano si sa quasi tutto: una carriera che ha compiuto trent’anni, lanciata da “indipendente“ con due album capolavoro, “Welcome to the cruel world“ e “Fight for your mind“ e poi proseguita con altri dischi di ottima qualità, caratterizzati in primis da testi spesso forti ma sempre significativi, o, come si diceva qualche anno fa, “impegnati“. Spesso in Italia per suonare dal vivo, in un paese che lui ama molto e che lo ricambia con davvero tantissimi fan, lo abbiamo visto anche al Festival di Sanremo del 2008, accompagnando l’ospite Jovanotti nel pezzo “Fango“, tratto dall’album “Safari“, al quale Ben ha collaborato. Perché Harper non si è quasi mai tirato indietro, quando si è trattato di partecipare ai dischi di altri artisti o anche di produrli, come per esempio “No mercy in this land“, il lavoro realizzato nel 2018, “a quattro mani“, con il grande bluesman Charlie Musselwhite, con il quale è andato anche in tour.

A Taormina Ben Harper sarà accompagnato dalla sua storica band “The Innocent Criminals” ed avrà in scaletta tutti i suoi grandi successi che, in 30 anni di carriera, hanno scalato le hit di tutto il mondo, con milioni di dischi venduti. Inoltre, l’artista ha scelto proprio Taormina per presentare per la prima volta dal vivo alcuni brani del suo ultimo lavoro discografico, “Bloodine Maintenance”, primo album di nuove canzoni di Ben Harper dal 2016 (se non si conta il disco con Charlie Musselwhite), che è ispirato dalla morte del padre. «Mi sono avventurato in luoghi dove non sono mai stato prima. Ho preso tutto quel che avevo imparato dagli altri dischi, l’ho fatto a pezzi e ho ricominciato da capo», ha detto il musicista, che descrive il suono della sua lap steel in Bloodline Maintenance come «una specie di incrocio fra Robert Johnson e Jimi Hendrix».

«Sarà un concerto da scrivere nella storia della Musica Live in Sicilia – dichiara Carmelo Costa che con la sua Musica da Bere organizza l’Evento – ulteriore dimostrazione di come il turismo da Eventi musicali sia un eccezionale volano per l’economia della nostra terra». Sono infatti oltre mille i biglietti venduti fuori dalla Sicilia, dei quali oltre 200 venduti all’estero. Dalla Germania alla Gran Bretagna, dalla Francia agli Stati Uniti sarà veramente una platea internazionale quella che si troverà davanti Ben Harper esibendosi nella splendida Cavea taorminese.

I biglietti per il concerto di sabato 6 agosto sono ancora disponibili in tutti i punti fisici autorizzati ed i siti online dei circuiti Ticketone, Ciaotickets, Box Office Sicilia. I prezzi variano da 50,00 euro (compresa prevendita) della Cavea non numerata, fino ad 95 (compresa prevendita) della Poltrona Numerata in Tribunetta Laterale e ad ai 110 della Poltronissima VIP in Tribunetta Centrale.

