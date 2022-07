Gazzelle domani a Taormina, cresce l'attesa per il concerto al Teatro Antico

Cresce l'attesa per il concerto di domani (domenica 24 luglio) di Gazzelle al Teatro Antico di Taormina. Il cantautore romano sta portando per la prima volta in tour i suoi ultimi progetti discografici “Ok” (Maciste Dischi/Artist First), certificato platino, e “Ok un cazzo” (Maciste Dischi/Artist First). Con le sue liriche e la sua voce, Gazzelle abbraccia in ogni concerto l’anima dei suoi fan.

A coronamento dei successi dell’ultimo anno, che hanno confermato Gazzelle come uno dei protagonisti indiscussi della nuova scena musicale italiana, nonché uno dei più importanti cantautori contemporanei, a dicembre 2021 l’artista ha pubblicato “Ok un cazzo”, repack del suo ultimo album, “Ok”. Questa la tracklist: “Blu”, “Destri”, “Gbtr”, “Però”, “Lacri-ma”, “Ok”, “7”, “Belva”, “Coltellata feat. tha Supreme”, “Scusa”, “Un po' come noi”, “Tuttecose feat. Mara Sattei”, “Fottuta canzone”, “Brutta nuvola”, “Meglio di prima”.

Romantico urbano ed eccentrico comunicatore, Gazzelle scrive belle canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana. Queste tutte le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “Punk”, certificato doppio platino, “Ok”, certificato platino e “Megasuperbattito” certificato platino, ha ottenuto il quadruplo platino per “Destri”, il doppio platino per “Non sei tu”, “Tuttecose” feat. Mara Sattei e il platino per “Scintille”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia”, “Sopra”, “Coltellata” feat tha Supreme e il disco d’oro per “Coprimi le spalle”, “Scusa”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano omonimo all’album), “Sayonara”, “Nero”, “Martelli” “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “SMPP”, “Tutta la vita”, “Sbatti”, “Lacri-ma” e “Belva” (certificazioni diffuse da Fimi/GfK Italia).

