Messina, sette concerti gratuiti in Piazza Duomo. Stasera Carmen Consoli

Tutto pronto per LiveMe, il cartellone di eventi che nelle prossime due settimane si terranno a Piazza Duomo. Gli organizzatori e le istituzioni, Comune e Prefettura, stanno limando gli ultimi dettagli in modo che tutto funzioni alla perfezione così com’è stato per il concerto di Vasco Rossi (fatte ovviamente le debite proporzioni). Il cartellone è stato presentato dal sindaco Federico Basile nel corso di una conferenza stampa, nel Salone delle Bandiere, alla quale ha partecipato anche Nino Frassica. La kermesse #LiveMe prevede sette serate di musica, a partire da oggi con il concerto di Carmen Consoli; a seguire sabato 9, Nino Frassica &Los Plaggers Band; domenica 10, la Nuova Compagnia di Canto Popolare; giovedì 14, i Tinturia; venerdì 15 sarà la volta dell’attesissimo concerto di Achille Lauro; sabato 16, l’Accademia Filarmonica di Messina; e infine domenica 17, il rapper Clementino.

«Abbiamo definito le ultime cose – commenta l’assessore Francesco Gallo – e siamo pronti per questi appuntamenti che offriranno ai messinesi e non solo la possibilità di divertirsi con un programma di assoluto valore. Era quello che avevamo pensato per le feste natalizie e che poi a causa del covid abbiamo rinviato all’estate». Cadute le restrizioni legate alla pandemia, la capienza della piazza sarà al 100%, quindi con un massimo di 8-10mila persone.

La viabilità

In occasione delle manifestazioni musicali (giorni 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17 luglio) sono disposte limitazioni viarie. Istituiti dalle 19 all’1 del giorno successivo i divieti di sosta, con zona rimozione coatta (con collocazione di idonea segnaletica stradale) e di transito veicolare, consentendo l’accesso ai passi carrabili regolarmente autorizzati (con collocazione di idonee barriere) in entrambi i lati del controviale sud di piazza Duomo, compreso tra via Università e corso Cavour, in entrambi i lati di via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; ed in entrambi i lati di via Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo.

I mezzi pubblici

In occasione dei numerosi concerti gratuiti previsti per questo e per il prossimo fine settimana ATM S.p.A. potenzia i propri servizi, per agevolare gli spostamenti nell’area di Piazza Duomo.

In particolare, saranno prolungate le corse del tram e lo shuttle manterrà la frequenza di 15 minuti fino alle 2, nelle serate degli eventi. Per permettere il parcheggio delle auto sono sempre disponibili le aree di sosta gestite da ATM: Cavallotti, Cavalcavia-San Raineri, Villa Dante e i parcheggi di interscambio Bonino – ZIR e Annunziata. Inoltre, eccezionalmente per le giornate dei concerti, il parcheggio “Fosso” di Via La Farina rimarrà a disposizione dei cittadini h24. Gli utenti avranno la possibilità di lasciare le auto nei parcheggi di interscambio e in quelli coperti e di raggiungere Piazza Duomo con i mezzi pubblici in modo da evitare di congestionare il centro cittadino. Sarà attivo anche il servizio di rimozione forzata per permettere il regolare passaggio dei mezzi di soccorso e dei mezzi di trasporto pubblico. Si ricorda che è possibile acquistare il biglietto sull’app ATM MovUp, nelle biglietterie di ATM e nelle rivendite autorizzate. Per tutte le altre informazioni consulta il sito di ATM e i nostri canali social.

Indicazioni di viaggio:

• Per chi arriva con il traghetto Caronte&Tourist a piedi: prendere il tram alla fermata Brasile, direzione sud e scendere alla fermata Municipio per raggiungere poi a piedi Piazza Duomo. Oppure prendere la linea 1 shuttle 100 in direzione sud e scendere nei pressi della piazza.

• Per chi arriva con il traghetto Caronte&Tourist in auto: è possibile lasciare l’auto al parcheggio Annunziata (capolinea nord del tram-Museo) e prendere il tram fino alla fermata Municipio per poi raggiungere a piedi Piazza Duomo

Oppure è possibile lasciare l’auto al parcheggio Cavallotti, Via Magazzini Generali (zona Stazione Centrale) e prendere il bus 1 Shuttle 100 (fermata Cavallotti), fino a Piazza Duomo.

• Per chi arriva con il treno alla stazione ferroviaria o con il traghetto alla stazione marittima: prendere il tram e scendere alla fermata Municipio per raggiungere poi a piedi Piazza Duomo. Oppure potrà servirsi della linea 1 shuttle 100, in direzione nord, e scendere nei pressi della piazza.

