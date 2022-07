Messina, capienza massima a Piazza Duomo per i sette concerti. Domani Carmen Consoli

Tutto pronto per LiveMe, il cartellone di eventi che nelle prossime due settimane si terranno a Piazza Duomo. Gli organizzatori e le istituzioni, Comune e Prefettura, stanno limando gli ultimi dettagli in modo che tutto funzioni alla perfezione così com’è stato per il concerto di Vasco Rossi (fatte ovviamente le debite proporzioni). Il cartellone verrà presentato oggi dal sindaco Federico Basile nel corso di una conferenza stampa alle 11.30, nel Salone delle Bandiere, alla quale parteciperà anche Nino Frassica. La kermesse #LiveMe prevede sette serate di musica, a partire da domani con il concerto di Carmen Consoli; a seguire sabato 9, Nino Frassica &Los Plaggers Band; domenica 10, la Nuova Compagnia di Canto Popolare; giovedì 14, i Tinturia; venerdì 15 sarà la volta dell’attesissimo concerto di Achille Lauro; sabato 16, l’Accademia Filarmonica di Messina; e infine domenica 17, il rapper Clementino.

«Abbiamo definito le ultime cose – commenta l’assessore Francesco Gallo – e siamo pronti per questi appuntamenti che offriranno ai messinesi e non solo la possibilità di divertirsi con un programma di assoluto valore. Era quello che avevamo pensato per le feste natalizie e che poi a causa del covid abbiamo rinviato all’estate». Cadute le restrizioni legate alla pandemia, la capienza della piazza sarà al 100%, quindi con un massimo di 8-10mila persone.

La viabilità

In occasione delle manifestazioni musicali (giorni 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17 luglio) sono disposte limitazioni viarie. Istituiti dalle 19 all’1 del giorno successivo i divieti di sosta, con zona rimozione coatta (con collocazione di idonea segnaletica stradale) e di transito veicolare, consentendo l’accesso ai passi carrabili regolarmente autorizzati (con collocazione di idonee barriere) in entrambi i lati del controviale sud di piazza Duomo, compreso tra via Università e corso Cavour, in entrambi i lati di via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; ed in entrambi i lati di via Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo.

