Ben Harper, a Taormina la prima dal vivo di “Bloodine Maintenance”

Si intitola “Bloodine Maintenance” il nuovo album di inediti di Ben Harper, in uscita il 22 luglio in contemporanea mondiale. L’album, molto atteso dai milioni di estimatori dell’artista nel mondo, è anticipato dal singolo “We need to talk about it”, già in streaming da alcuni giorni anche in Italia, e già fra i principali ascolti nelle classifiche Spotify degli Usa.

Il nuovo lavoro discografico di Ben Harper è un disco tremendamente personale e dall’animo soul. Sostenuto dalla chitarra funky di Harper, il singolo in streaming si rivolge in maniera provocatoria alle ferite della schiavitù, attraverso un meccanismo tagliente di “chiamata e risposta” accompagnata da cori gospel e ritmi martellanti potenziati con il suono distintivo del tamburo africano.

“Bloodine Maintenance” è in gran parte ispirato alla perdita di un amico di lunga data e dall’influenza di un padre carismatico, e vede Ben Harper suonare da solo la maggior parte degli strumenti, spaziano fra chitarra, basso, batteria ed un assortimento eclettico di percussioni. Si tratta del suo 17° album in studio, dopo lo strumentale “Winter is for Lovers” del 2020 e a ben 6 anni dall’ultimo album non strumentale, che risale al lontano 2016.

L’artista ha scelto proprio la magica atmosfera del Teatro Antico per suonare per la prima volta in pubblico dal vivo alcuni brani del nuovo album, che si alterneranno a tutti i grandi classici del repertorio del grande chitarrista e compositore californiano che hanno costellato il firmamento della Musica mondiale in 30 anni di carriera.

A Taormina Ben Harper sarà accompagnato da The Innocent Criminals, oramai da anni la sua band di riferimento in tutte le più importanti performances, mentre saranno ben due gli “Open Act” che scalderanno il pubblico in attesa dell’artista principale: alle 21 Roberta Finocchiaro, catanese voluta sul palco personalmente da Harper, ed alle 21:30 il duo dei Lovesick.

Già in tour con Cristiano Godano dei Marlene Kunz, Roberta è cresciuta ascoltando Jimi Hendrix e Stevie Ray Vaughan, e proviene da una famiglia di musicisti, a cominciare dal nonno fisarmonicista. Ha lavorato negli Stati Uniti con nomi del calibro di Steve Jordan ed ha inciso tre album. Voluta come open act personalmente da Ben Harper, Roberta Finocchiaro rappresenta una delle più promettenti artiste del panorama musicale italiano e internazionale.

Il duo “Lovesick” è invece una coppia di bravissimi musicisti country composto da Paolo Roberto Pianezza (chitarre elettriche ed acustiche) e Francesca Alinovi (contrabbasso e brush pad, una percussione incorporata). La loro performance immerge gli spettatori nell’atmosfera americana degli anni ’40 e ’50 con il loro sound, i loro brani, le loro canzoni, che toccano i temi più seguiti della musica country e rock’n’roll.

Il concerto del 6 agosto insomma si candida a replicare il successo dell’altra storica esibizione di Ben Harper al Teatro Antico nel 2012, ricordata ancora oggi come una delle più belle performances mai avvenute nella Perla dello Jonio.

Ancora disponibili i biglietti per il concerto, con prezzi che vanno dai 50euro (compresa prevendita) della Cavea non numerata, fino ai 110 euro (compresa prevendita) della poltronissima vip in Tribunetta Centrale. I biglietti si possono comprare in tutti i punti fisici autorizzati ed i siti online dei Circuiti: Ticketone, Ciaotickets e Box Office Sicilia. Il concerto di Ben Harper a Taormina è organizzato da Carmelo Costa per Musica da Bere S.r.l. in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte nell’ambito del Festival Arti Migranti.

