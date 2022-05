Ben Harper a Taormina il 6 agosto: «Sempre un’emozione»

«Non vedo l’ora di suonare al Teatro Antico di Taormina, dopo 10 anni dall’ultimo concerto in quel luogo magico. L’idea è quella di visitare le bellezze dell’isola e passare un po’ di tempo in Sicilia». Musica e parole di Ben Harper, che il 6 agosto sarà protagonista dell’unico concerto nel Sud Italia con gli inseparabili “Innocent Criminals”.

Sono passati 10 anni dall’ultima ed unica esibizione dell’artista statunitense in Sicilia, dove, sempre al Teatro Antico, si esibì il 25 luglio 2012 in un concerto che ancora viene ricordato come uno dei più belli e prestigiosi della lunga storia del Teatro Antico.

Ben Harper sarà insieme ai The Innocent Criminals, la storica band del musicista californiano, con la quale dopo alcuni anni di pausa, ha ripreso a collaborare nel 2015.

Ben Harper ha debuttato nel 1994 con l’album Welcome To The Cruel World, e da allora ha collezionato un successo dopo l’altro, consolidandosi come un performer singolare e potente, con un cantato riconoscibile al primo ascolto ed una capacità ineguagliabile di fondere diversi generi musicali tra loro. I ritmi blues di Ben Harper e il suo saper spaziare dalla musica folk rock fino al reggae lo hanno reso uno dei musicisti più acclamati della scena mondiale, conferendogli numerosi dischi di platino ottenuti nel corso di tutta la sua carriera musicale. La sua prima esibizione in Italia risale al 1995, quando salì da semisconosciuto sul palco di Arezzo Wave, incantando la platea con alcuni brani del suo secondo disco, nonché primo capolavoro “ Fight For Your Mind”. La sua ultima uscita discografica è Uneven Days, singolo pubblicato lo scorso luglio, poco prima delle sue ultime date in Italia.

Diciannove album pubblicati in tutto il mondo ed alcuni milioni di dischi venduti pongono il cantante e chitarrista americano come uno degli Artisti più prestigiosi del panorama musicale internazionale., con un particolare rapporto con il nostro Paese, dove si è esibito nelle location più belle e prestigiose, collezionando una incredibile serie di successi.

La band che lo accompagnerà sul palco e che ha già collaborato con l’artista in moltissime occasioni, i The Innocent Criminals, nasce negli anni ’90 ed è composta dal percussionista Leon Mobley, il bassista Juan Nelson, il batterista Oliver Charles e il chitarrista Jason Mozersky. La band, insieme a Ben Harper, ha girato il mondo senza sosta esibendosi in concerti esplosivi, conquistando migliaia di fan e collaborando anche alla scrittura di brani come Diamonds on the Inside, in cui tutte le diverse capacità di ogni componente giocano un ruolo essenziale.

Previsto nel 2020 e due volte rinviato a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19, il concerto del 6 agosto al Teatro Antico è uno degli eventi musicali più attesi della stagione, e vedrà un pubblico proveniente da tutta Italia e dall’estero: una certezza, e anche una boccata di ossigeno, per gli operatori turistici della “Perla dello Jonio”.

Lo spettacolo è organizzato da Carmelo Costa per la Musica da Bere S.r.l. in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte, nell’ambito del “Festival Arti Migranti”.

