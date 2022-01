Achille Lauro a Taormina il 14 luglio. Il giorno successivo il concerto gratuito a Messina

Achille Lauro a Messina e a Taormina. E' stato annunciato oggi, alla vigilia di Sanremo, il tour ACHILLE IDOL SUPERSTAR - ELECTRIC ORCHESTRA. Achille Lauro tornerà anche sul palco dopo il ONE NIGHT SHOW dello scorso dicembre. Durante quella serata magica ed esclusiva, per la prima volta al mondo gli spettatori hanno assistito in diretta alla creazione di un’opera NFT unica che ha riprodotto il battito cardiaco e le emozioni provate dall’artista durante l’esibizione. Gli NFT sono andati SOLD OUT la notte stessa nel giro di pochissime ore, raccogliendo una grande somma di denaro donata poi in beneficenza al reparto di chirurgia infantile al Policlinico del Gruppo San Donato di Milano.

Nel tour ACHILLE IDOL SUPERSTAR – ELECTRIC ORCHESTRA l’artista sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e porterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto finora. I biglietti delle nuove date del tour saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi su Ticketone e Ticketmaster. Lauro sarà a Taormina il 14 luglio, mentre a Messina il giorno successivo, il 15 luglio, è previsto il recupero della data gratuita di dicembre, quando il concerto fu annullato per le restrizioni legate al covid. Recupero concordato dall'assessore Francesco Gallo e dagli organizzatori del tour.

La tappa di Messina il 15 luglio

“Dopo anni davvero difficili oggi Messina può permettersi di ospitare a piazza Duomo un concerto ad ingresso libero di Achille Lauro accompagnato da un’orchestra. Vuol dire che si è lavorato bene, sia per quanto riguarda la programmazione, che per il reperimento di fondi extra bilancio finalizzati al rilancio delle piccole e medie imprese attraverso i grandi eventi". È quanto ha dichiarato l'Assessore agli Spettacoli e ai grandi Eventi cittadini Francesco Gallo. "Achille Lauro, presentando il suo prossimo tour estivo, ha infatti annunciato che sarà a Messina il 15 luglio per recuperare il concerto previsto per il 30 dicembre scorso rinviato dopo un provvedimento governativo sull’emergenza Covid. Sarà l’occasione - ha proseguito Gallo - per ospitare nella nostra città un evento in cui l’artista, accompagnato da un’orchestra di 52 elementi, sarà impegnato in uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi. E’ importante ricordare che, a differenza di altre tappe del tour (a cominciare da Taaormina), lo spettacolo previsto a Messina sarà ad ingresso libero e ciò rappresenta per le nostre aziende turistiche una importante opportunità per raccogliere sin d’ora le prenotazioni dei numerosi fan di Achille Lauro, i quali potranno così trascorrere un weekend nella nostra città ammirandone le bellezze. A questa data si aggiungeranno presto le altre previste dal cartellone avviato nel Natale scorso, come Clementino, Carmen Consoli, Nino Frassica ed altri, che saranno tutte riprogrammate per luglio 2022”, ha concluso l'Assessore Gallo.

LE DATE

27.05.22 ROMA – Palazzo dello Sport

(Recupero del 30 Ottobre 2020 e 29 Ottobre 2021)

28.05.22 ROMA – Palazzo dello Sport

(Recupero del 31 Ottobre 2020 e 30 Ottobre 2021)

31.05.22 ROMA – Palazzo dello Sport

NUOVA DATA

03.07.22 NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi

(Recupero del 19 ottobre 2020, del 18 ottobre 2021 e del 16 Maggio 2022 – Teatro della Concordia)

05.07.22 MILANO – Ippodromo SNAI San Siro

(Recupero del 17 ottobre 2020, del 16 ottobre 2021 e del 6 Maggio 2022 – Lorenzini District)

08.07.22 BRESCIA – Arena Campo Marte

NUOVA DATA

09.07.22 MAROSTICA (VI) – Summer Festival Piazza Castello

NUOVA DATA

14.07.22 TAORMINA – Teatro Antico

NUOVA DATA

15.07.22 MESSINA – Piazza Duomo

(Recupero del 30 Dicembre 2021)

17.07.22 MATERA – Sonic Park Cava del Sole

NUOVA DATA

18.07.22 NAPOLI – Arena Flegrea

(Recupero del 24 ottobre 2020, del 23 ottobre 2021 e del 21 Maggio 2022 – Casa della musica)

20.07.22 FIRENZE – Piazza della Santissima Annunziata

(Recupero del 28 ottobre 2020, del 26 ottobre 2021 e del 25 Maggio 2022 – Tuscany Hall)

23.07.22 CATTOLICA (RN) – Arena della Regina

(Recupero del 22 ottobre 2020, del 21 ottobre 2021 e del 19 Maggio 2022 – Cesena, Nuovo Carisport)

© Riproduzione riservata