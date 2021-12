Il grande Maurizio Pollini in concerto a Messina il 15 dicembre

V errà a Messina il 15 dicembre il grande, grandissimo Maurizio Pollini. Che a 79 anni ha ancora tanto da dire al pianoforte tra le sue note mirabilmente lucide, razionali, appassionate, perso del suo ossessivo ricercare, il suo andamento quasi senza respirare, con le sue braccia sempre ondeggianti.

E sarà tutto magnificamente beethoveniano il suo appuntamento alle ore 21 del 15 dicembre al Teatro Vittorio Emanuele, per quello che si preannuncia come uno dei veri eventi di questa Natale a Messina per la Sezione Musica dell’ente diretta dal maestro Matteo Pappalardo.

Una notizia così non potevamo tenerla ancora “coperta”, gli appassionati devono poter godere di questa indiscrezione confermata dai bene informati e prepararsi ad ascoltare. Arriveranno a Messina anche il suo storico accordatore e il suo Steinways, già guardare le prove sarà un evento. E di Beethoven, il “suo” amato, eseguirà due monumenti, la Sonata n. 28 in La Maggiore op. 101 (intervallo) e la Sonata n. 29 in Si bemolle Maggiore op. 106, la gigantesca, impressionante, “Hammerklavier”, che tra l’altro lo ha visto protagonista di recente.

Pollini, per chi non è addentro a questo mondo, è considerato uno dei più grandi pianisti del nostro tempo, ed è noto per le sue interpretazioni magistrali soprattutto di Beethoven, Chopin, Schubert e Schumann, e anche degli autori della cosiddetta seconda scuola di Vienna, ovvero Schönberg, Berg e Webern. E in molti casi esprimendosi in tutto questo ha raggiunto il sublime.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata