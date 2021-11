Musica, il Trio Arté a Messina con una dedica a Renato Zanettovich

Il Trio Arté dedica il concerto in programma il 4 novembre, alle 19, alla Filarmonica Laudamo di Messina, al suo Maestro, il violinista Renato Zanettovich scomparso qualche giorno fa.

Il trio, composto da Mirko D’Anna (violino), Giorgio Garofalo (violoncello), Valentina Casesa (pianoforte), infatti, ha frequentato il percorso accademico presso la Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera del Trio di Trieste a Duino, proprio con il Maestro Renato Zanettovich. Nel corso del concerto alla Filarmonica Laudamo di Messina eseguirà musiche della stessa Valentina Casesa, insieme a quelle di Marco Betta, Alberto Maniaci, Simone Piraino e Giuseppe Ricotta.

Queste musiche sono le protagoniste di un disco che, pubblicato dalla DaVinci Classics, è stato di recente inciso dal Trio Arté. Il Trio Arté nasce nel 2006, ed è formato da musicisti provenienti dal Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. Dal 2008 al 2010 ha seguito il corso del Trio di Trieste presso l'Accademia Chigiana di Siena ottenendo il diploma di merito e la borsa di studio e la Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera del Trio di Trieste di Duino (TS). Ha al suo attivo una notevole attività concertistica in Italia e all'estero (Società dei Concerti di Trieste, Festival Internazionale Young Virtuosi di Ljubljana (Slovenia). Per gli Amici della Musica di Palermo ha eseguito in prima assoluta il brano Strada Bianca composto da Marco Betta e dedicato al trio.

In occasione del decimo anno di attività del trio, sono state eseguite in prima esecuzione cinque composizioni di autori siciliani (Casesa, Mandina, Maniaci, Piraino, Ricotta), scritte e dedicate al Trio Arté, oggi racchiuse in un CD in corso di pubblicazione per la DaVinci Records, che saranno proposte al pubblico della Filarmonica Laudamo.

