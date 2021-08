“Messina Restarts”, annullati (o rinviati) gli spettacoli di venerdì 27, domenica 29 e mercoledì 1

Come comunicato dai rispettivi organizzatori, l’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi cittadini Francesco Gallo – rende noto che – sono stati annullati o rinviati nell’ambito del cartellone denominato “Messina Restarts”, gli spettacoli in programma venerdì 27, l’esibizione del Gran Galà Internazionale del Folklore; domenica 29 l’appuntamento di cabaret con Toti e Totino; e quello di mercoledì 1 settembre “Che coppia noi tre” con De Martino, Izzo e Paolantoni. Confermati, invece, tutti gli altri eventi in programma all’Arena di Villa Dante. In calendario, sabato 28, Danny Napoli in “La variante messinese”; martedì 31, “Sanremo è sempre Sanremo” con gli Atmosfera Blu ed Alessio Bernabei; giovedì 2 settembre, Alice canta Battiato; venerdì 3, Enrico Brignano in “Un’ora sola vi vorrei”; e il 5 settembre “A modo mio” con la partecipazione di Cateno De Luca ed altri ospiti.

