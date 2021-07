Francesco De Gregori con i suoi successi al Teatro Antico di Taormina

L’estate siciliana del 2021 è ricchissima di appuntamenti live per Francesco De Gregori. Il tour del cantautore romano stasera arriva ad Enna per simboleggiare la ripresa della musica dal vivo dopo che, per oltre un anno, è stato quasi impossibile realizzare dei concerti. De Gregori oggi sarà a Enna, sabato a Taormina (Teatro antico) e domenica a Bagheria. Il ritorno dal vivo del cantante è l’occasione per ascoltare tutti i suoi successi. Non mancheranno, ovviamente, in scaletta le canzoni immortali della sua carriera come ‘Buonanotte fiorellino’, ‘La leva calcistica della classe del ’68’ e ‘La donna cannone’, "Generale", "Rimmel".

Si tratta di un concerto speciale: “DE GREGORI & BAND LIVE – GREATEST HITS”. La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni). I concerti sonoorganizzati da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Ad agosto De Gregori tornerà a Siracusa (28), Ragusa (29) e Marsala (31).

Scaletta |

Cose L’uccisione di Babbo Natale A pa’ Scacchi e tarocchi La testa nel secchio La storia Titanic Il cuoco di Salò Nero Pablo Sangue su sangue Pezzo di vetro Generale Rimmel La leva calcistica della classe ’68 Buonanotte fiorellino La donna cannone Cercando un altro Egitto Il vestito del violinista Viva l’Italia

