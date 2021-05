Francesco De Gregori ed Emma nell'estate del Teatro Antico di Taormina: torna la musica live

Comincia a prendere forma il cartellone degli spettacoli estivi al Teatro Antico di Taormina. Francesco De Gregori ed Emma saranno questa estate nella perla dello Ionio. La conferma è arrivata ieri con i comunicati ufficiali.

Torna Live Francesco De Gregori. Quest’estate, infatti, sarà in concerto nelle principali location all’aperto della penisola, con “DE GREGORI & BAND LIVE – GREATEST HITS”, che lo vedrà protagonista anche in Sicilia, per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio. Tre gli esclusivi appuntamenti nell’Isola: venerdì 16 luglio nel suggestivo Castello di Lombardia di Enna (in collaborazione con il Comune di Enna), l’indomani (sabato 17 luglio) al Teatro antico di Taormina, concludendo domenica 18 luglio in Piazza Stazione a Bagheria, ospite del GoGreen Festival (in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Bagheria).

La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni). I biglietti saranno in vendita a partire da lunedì 17 Maggio. Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Torna in tour anche Emma: la cantante pugliese sarà su alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia per rincontrare il suo pubblico e celebrare insieme i suoi primi 10 anni di carriera, ripercorrendo i suoi più grandi successi e presentando live i brani del suo ultimo disco di inediti “FORTUNA”.

Sono confermate, nel mese di giugno, secondo il calendario che segue, le seguenti date di recupero del “FORTUNA LIVE 2021” di Emma:

3 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO (UD) - Arena Alpe Adria (recupero della data di Jesolo del 3 ottobre 2020 e del 1 maggio 2021)

6 e 7 GIUGNO 2021 – VERONA – Arena di Verona (recupero della data di Verona del 25 maggio 2020)

12 GIUGNO 2021 – TAORMINA (ME) – Teatro Antico (recupero della data di Catania del 20 ottobre 2020 e del 20 maggio 2021)

18 e 19 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica (recupero della data di Roma del 10 ottobre 2020 e del 29 maggio 2021)

23, 24 e 25 GIUGNO 2021 – MILANO – Carroponte (recupero della data di Milano del 5 ottobre 2020 e del 6 maggio 2021)

