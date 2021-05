Messina, torna la musica a Villa Dante: Piero Pelù il 13 agosto. Ma presto tutto il cartellone

Piero Pelù torna in tour da luglio con "Gigante Live", una serie di concerti in giro per l’Italia. E farà tappa a Messina, per il ritorno della grande musica nell'arena di Villa Dante, due giorni prima di Ferragosto. «La musica non si arresta - dice Pelù -. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo - dice il rocker -. Sarà una scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la musica dal vivo. Siete pronti a spaccare l'infinito?».

Piero suonerà con i Bandidos: Alessandro «Finaz» Finazzo (Bandarbardò); Luca «Luc Mitraglia» Martelli; Dado «Black Dado" Neri; Francesco «Felcio» Felcini. Queste le prime date: 9 luglio Marostica (VI) (recupero del 10 luglio 2020); 14 luglio Brescia (recupero del 14 luglio 2020); 15 luglio Sesto San Giovanni (MI); 18 luglio Molfetta (BA) (recupero del 19 luglio 2020); 19 luglio Roma; 7 agosto Fossano (CN) (recupero del 9 luglio 2020); 13 agosto Messina; 2 settembre Verona (doppio spettacolo alle 18.30 e alle 21.30) recupero del 3 settembre 2020.

