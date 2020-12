Messina, “Aspettando il 2021" con la musica di Silvia Mezzanotte ed Elio Crifò (in streaming)

"FALSO NATAL"

Lo spettacolo andrà in onda in streaming sulla pagina facebook “Kulturavirus” - gestita dal Comune di Messina e sulle emittenti locali Rtp e Tcf - e offrirà alla cittadinanza un’occasione di intrattenimento per salutare questo complicato 2020, anche se a distanza