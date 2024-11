Usa-Russia: Cremlino smentisce telefonata Trump-Putin. Gli 007 russi: Usa lavorano per rimuovere "l'arrogante" Zelensky

Il Cremlino ha smentito che ci sia stata una telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin all’indomani dell’elezione del candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. «Questa notizia è una pura invenzione. Si tratta di informazioni false», ha detto Dmitri Peskov, a proposito di un articolo del Washington Post, «Non ci sono ancora piani specifici per i contatti tra Putin e Trump» ha specificato il portavoce della presidenza russa. Peskov ha anche parlato della prospettiva di un colloquio tra Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz dicendo che il presidente russo è «aperto ai contatti con tutti, se l’Occidente darà un segnale». In un’intervista alla televisione ARD Scholz aveva dichiarato che presto arriverà il «momento giusto» per una conversazione telefonica con Putin. «Di recente al Forum Valdai, il presidente ha ripetuto ancora una volta che rimane aperto a tutti i contatti e i negoziati. Se dicono che arriveranno dei segnali, allora dobbiamo aspettarli, ma non ce ne sono stati».

L'Europa, accusa Peskov, continua a «pompare armi in Ucraina per continuare la guerra fino alla fine. Ci sono dichiarazioni ufficiali di rappresentanti europei che parlano di continuare a fornire ogni tipo di sostegno» a Kiev.

Il Cremlino si fa beffe dell’Europa dicendo di notare un certo grado di «nervosismo» nelle cancellerie dopo la vittoria di Donald Trump alle presidenziali negli Stati Uniti. Un sentimento, ha detto il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov, dettato dalla sua possibile influenza sulla posizione dell’Occidente riguardo al conflitto in Ucraina. "Vediamo un evidente nervosismo e ogni tipo di paura tra gli europei dopo l’elezione di Trump», ha detto Peskov rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz sui suoi piani di dialogo con Vladimir Putin. «E' prematuro parlare di un cambiamento nella posizione dell’Europa riguardo al conflitto in Ucraina. Al momento non vengono fatti i preparativi, ma non abbiamo ancora ricevuto alcun segnale da Berlino» ha detto Peskov, ricordando come la settimana scorsa abbia ricordato che sono stati Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron a interrotto le comunicazioni con il Cremlino e che il presidente russo è disposto a riprenderla. «Stiamo leggendo molte notizie» ha detto Peskov, «Non sappiamo fino a che punto corrispondano alla realtà. Ma ci sono dichiarazioni di rappresentanti europei, dichiarazioni ufficiali che parlano di continuare a fornire ogni tipo di sostegno e di inviare armi all’Ucraina per portare avanti questa guerra fino alla fine».