Sicilia, rischio incendi e caldo intenso: diramata l'allerta della Protezione Civile per il 21 luglio. Allerta rossa su Messina

Secondo quanto riportato nel bollettino, la Sicilia sarà interessata da temperature elevate o molto elevate , venti moderati prevalentemente dai quadranti meridionali e umidità nei bassi strati tra il 20 e il 40% , elementi che favoriscono la propagazione degli incendi. Le province di Caltanissetta, Catania, Enna e Messina sono state classificate a livello di “attenzione” , il massimo previsto, mentre le restanti province ( Agrigento, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani ) si trovano in stato di “preallerta” . In queste aree il rischio di incendi è considerato significativo e le autorità locali sono chiamate ad attivare le misure operative previste.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Sicilia ha emesso l’ avviso n. 148 relativo al rischio incendi e alle ondate di calore per la giornata di lunedì 21 luglio 2025 , evidenziando condizioni meteorologiche critiche su gran parte del territorio regionale.

Per quanto riguarda le ondate di calore , il documento riporta l’assenza di dati aggiornati (“N.D.”) per le città di Palermo, Catania e Messina , lasciando tuttavia intendere un quadro termico critico, vista l’ondata di caldo attesa sull’intera isola. Si richiama quindi l’attenzione sui soggetti fragili, come anziani e persone con patologie croniche.

Raccomandazioni

La Protezione Civile invita i cittadini a evitare comportamenti a rischio, come accendere fuochi o abbandonare rifiuti infiammabili, e a limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata. In caso di emergenza, è attivo il numero verde 800.40.40.40 della Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (SORIS)