Maltempo: oggi allerta arancione su Messina e provincia, gialla nel resto della Sicilia

Un’area di bassa pressione si è spostata dalla Tunisia al Mar Tirreno meridionale, determinando un’intensificazione della ventilazione e una spiccata instabilità dapprima sulla Sicilia, in estensione alla Sardegna e poi al resto delle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse.

Già dalla serata dell'1 febbraio «precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia in estensione dalla notte a Sardegna e Calabria, e, dalla mattina di domenica 2, a Campania, Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca sud-orientali sulla Sicilia, in estensione a Calabria e Puglia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte».

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi, domenica 2 febbraio, 'allerta arancione' su parte della Sicilia e della Sardegna, 'allerta gialla' sui restanti settori della Sicilia e su gran parte della Sardegna, sugli interi territori di Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise e su parte dell’Emilia-Romagna.