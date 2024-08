Ferragosto rovente in Italia, bollini rossi in 22 città: si "salvano" Messina e Reggio Calabria

Il caldo non accenna ad arretrate e Ferragosto resterà rovente con 22 bollini rossi in altrettante città italiane. Il bollettino del ministero della Salute conferma la tenuta degli effetti dell’anticiclone sullo stivale. Solo 5 città potranno godere di livelli climatici meno impegnativi: Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria sono indicate nel bollettino a bollino giallo.