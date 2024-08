Verso il weekend più caldo dell'anno, sabato allerta arancione a Messina

Altro fine settimana di grande caldo quello che si prepara a vivere l’Italia. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, l’allerta di livello 3, il più elevato, riguarderà otto città domani e nove sabato.

«Bollino rosso» per due giorni consecutivi, dunque, a Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma; a loro sabato si aggiungerà Firenze. Allerta di livello 2 ("bollino arancione"), invece, in quattro città domani (Bolzano, Firenze, Genova e Napoli) e in undici sabato (Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo).

Temperature sempre decisamente sopra le medie stagionali, in particolare le percepite, con picchi di 39 gradi domani a Latina e sabato a Firenze, ancora Latina e Napoli.