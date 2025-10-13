I Giardini di Giano: il ritorno di un luogo del cuore a Messina

È stata una serata carica di emozioni quella che ha segnato il ritorno in grande stile de “I Giardini di Giano”, l’amatissima location per eventi e ricevimenti di Messina, “rinata” dopo un accurato restyling che ne ha rinnovato completamente l’immagine. Un progetto fortemente voluto dall’imprenditore Nicola Giannetto e dalla moglie Giulia La Rosa, spinti da un autentico amore per la città di Messina e dal desiderio di restituire bellezza ad un luogo simbolo della memoria collettiva.

Oggi, “I Giardini di Giano” si presentano con un’immagine moderna ed elegante, confermando quella vocazione all’accoglienza che li ha sempre contraddistinti: un equilibrio perfetto tra tradizione e contemporaneità, stile e autenticità. Il vernissage inaugurale, raffinato e partecipatissimo, ha visto la presenza di oltre 600 invitati tra rappresentanti delle istituzioni, associazioni del territorio e autorità civili e militari. Un pubblico numeroso e attento ha testimoniato, con la propria partecipazione, l’affetto e il legame profondo che la città di Messina continua a nutrire per questa storica location.

L’intrattenimento ha contribuito a creare nella serata evento un’atmosfera magica! La musica di Ros & The Night Fly, le performance delle Lampady Girl e delle Emotion in the Bubble, insieme all’arpa di Alessia Pitali, al violino di Luisa Grasso e al dj set di RobiD, hanno esaltato ogni spazio della struttura: dalla grande Sala Hermes, capace di ospitare eventi fino a 350 persone al coperto, al suggestivo Giardino Mediterraneo, cuore verde del complesso ideale per le feste estive e per le giornate di primavera, fino all’ampia Area Piscina, luogo di charme, convivialità, perfetto anche pool party, serate danzanti e molto altro.

Durante la serata, gli ospiti hanno potuto apprezzare l’accurato restyling e la nuova immagine degli spazi, pensati per offrire comfort, eleganza e versatilità in uno scenario naturale senza pari. Il tutto è stato accompagnato da un food & beverage d’eccellenza e da un servizio impeccabile, da sempre “marchi di fabbrica della casa”, grazie alla rinomata qualità dei prodotti del grande market Marbi ed all’esperienza gastronomica de Il Datterino, entrambi della stessa proprietà.

“Con le serate e con la ristorazione estiva abbiamo iniziato un nuovo cammino a I Giardini di Giano, ma adesso vogliamo puntare sugli eventi”, ha dichiarato Giulia La Rosa, responsabile eventi della struttura. “Grazie alla nostra location ampia ed elegante, capace di accogliere anche grandi ricevimenti desideriamo essere per chi ci preferirà quel punto di riferimento che mancava vicino alla città di Messina. Ovviamente la nostra location sa adattarsi ad ogni genere di iniziativa e dimensione. Ogni evento piccolo o grande è benvenuto a I Giardini di Giano: dai matrimoni ai congressi, dalle feste private ai meeting aziendali, le feste per i bambini, i compleanni, le lauree, ed ogni genere di ricorrenza. E se lo desiderano, oltre al menu e all’immagine della tavola, possiamo curare anche gli allestimenti e l’intrattenimento”.

Situati a Torre Faro, dopo l’Istituto Marino, nel meraviglioso scenario naturale di Capo Peloro, I Giardini di Giano si confermano un luogo unico nel panorama messinese, dove ogni iniziativa trova la sua cornice ideale. Un ritorno che profuma di tradizione e futuro, nel cuore di un angolo di Messina che non smette mai di emozionare.