“Il fascino del teatro nel borgo” a Montalbano Elicona: un cartellone ricco di eventi

Montalbano Elicona, borgo medievale incastonato tra i Nebrodi e già proclamato per le sue meraviglie “Borgo dei borghi”, si prepara a vivere una nuova stagione culturale all’insegna del teatro, della bellezza e di nuove prospettive. Dopo il successo della prima edizione, la rassegna teatrale “Il fascino del teatro nel borgo” è pronta ad incantare il pubblico per la stagione 2025/26.

«L’anno scorso abbiamo avviato la prima vera programmazione annuale – spiega il sindaco Antonino Todaro -, segnando un nuovo inizio per il nostro teatro, chiuso da anni, poi finalmente ristrutturato, ma mai davvero valorizzato. Ora, attraverso il valore umano, tessendo una rete di artisti trasversali e fruitori desiderosi di bellezza culturale, vogliamo creare un contenitore vivace quanto edificante». Punto di partenza di questa visione è il teatro “Domenico Popolo”, chiamato a diventare una vera residenza artistica, capace di accogliere compagnie, progetti e laboratori. Sotto la direzione artistica di Nicola Calabria e quella organizzativa di Emanuela Segreto, la stagione si preannuncia ricca di emozioni, con un cartellone variegato che coniuga tradizione e innovazione, teatro classico e contemporaneo, in un dialogo continuo tra artisti affermati e giovani talenti. Il progetto promosso dalla “Banca della Speranza”, torna dunque con ancor più energie, e apre il sipario a nuove scommesse.

«Non una stagione di spettacoli – riferisce il direttore artistico Nicola Calabria – ma una leva culturale per ridare centralità a Montalbano e costruire nuove traiettorie di sviluppo». Tra gli obiettivi la destagionalizzazione delle attività, offrendo attrattive e servizi tangibili con sempre più continuità: «Non una lotta allo spopolamento – è la linea del sindaco Todaro - ma un costante impegno volto a far innamorare la gente, a cui suscitare il desiderio di raggiungere un centro montano come Montalbano per le sue qualità e potenzialità». Un modello replicabile anche in altri territori, persino laddove manchi una struttura teatrale vera e propria. «Ogni luogo può diventare fucina culturale – continua Calabria – anche riconvertendo spazi spesso inutilizzati o dismessi, che possono così rinascere come presidi attivi e creativi». Un teatro, quindi, non più contenitore stagionale, ma centro culturale permanente, in un susseguirsi di laboratori per bambini e adulti, corsi di musica e recitazione, incontri letterari, concerti di musica classica e progetti multidisciplinari pensati per coinvolgere l’intera comunità, non solo locale. Accanto a questi contenuti, anche una visione imprenditoriale, lanciata con un vero e proprio marchio culturale legato al teatro. Un’iniziativa inedita, quella del brand, che mira non solo ad attrarre abbonati, ma soprattutto sponsor e finanziamenti destinati alla cultura, garantendo una sostenibilità economica che alimenti un’offerta di qualità. La vera sfida, infatti, è fare di Montalbano un’identità culturale riconoscibile, capace di estendere il turismo al di fuori dei flussi tradizionali.

«Il problema che ad oggi accomuna molti borghi è la bassa densità di popolazione che, senza un valido afflusso di visitatori, determina un’economia ferma – evidenzia Calabria –. Ecco che la cultura può essere il motore di una ripartenza, un modo per tornare ad abitare e vivere davvero questi centri che detengono peculiari punti di forza da riportare in auge». Un’operazione che guarda lontano: «Nel tempo, è chiaro, ma un passo dopo l’atro è possibile tracciare nuove basi, nella consapevolezza che la cultura non solo arricchisce, ma genera futuro, favorendo inclusione socio-lavorativa fino a contrastare lo spopolamento». Montalbano è dunque pronta a diventare non solo scenario, ma primattore di un’auspicabile trasformazione.