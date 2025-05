Comer Sud Dacia apre le porte al futuro della mobilità a Messina

Sabato 10 e domenica 11 maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19, Comer Sud Dacia apre le porte al futuro della mobilità. Un'occasione imperdibile per scoprire da vicino la Dacia Bigster Full Hybrid: Comer Sud a Messina ospiterà l'evento di lancio della vettura i giorni 10 e 11 maggio. Durante l'open weekend, i visitatori avranno la possibilità di effettuare test drive e apprezzare tutte le caratteristiche di questo innovativo SUV. Un'opportunità unica per le famiglie e i professionisti messinesi di conoscere un'auto che rappresenta un investimento intelligente per il futuro.

Dacia Bigster Full Hybrid: Il SUV Intelligente Debutta a Messina con Open Weekend e Test Drive

Il segmento dei SUV compatti si arricchisce di una nuova, interessante proposta: la Dacia Bigster Full Hybrid. Questa vettura combina in modo efficace efficienza, spazio, comfort e accessibilità, rivolgendosi sia alle famiglie che ai professionisti alla ricerca di una guida economica e sostenibile, senza rinunciare alla versatilità e alla robustezza tipica dei SUV di dimensioni maggiori.

Efficienza e Sostenibilità: Il cuore ibrido della Bigster

La tecnologia Full Hybrid della Dacia Bigster permette di ottimizzare i consumi e ridurre le emissioni, grazie alla transizione fluida tra trazione elettrica e termica. I consumi medi si attestano tra i 4,5 e i 5,0 litri/100 km, un dato significativo per un SUV di questa categoria. Ciò si traduce in maggiore autonomia, minori soste per il rifornimento e un risparmio concreto nel lungo periodo, un vantaggio sia per le famiglie che per chi utilizza l'auto per lavoro.

Costi di gestione ridotti e affidabilità garantita

La Dacia Bigster Full Hybrid si distingue anche per i bassi costi di gestione, supportati da una manutenzione semplificata e da garanzie estese. Il programma Dacia Zen offre fino a 8 anni di garanzia sulle batterie e fino a 7 anni su motore e componenti ibride. La piattaforma tecnologica, ampiamente collaudata, assicura affidabilità e resistenza nel tempo.

Spazio e versatilità: Un Suv per ogni esigenza

Uno dei punti di forza della Bigster è la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze. Con un bagagliaio che supera i 500 litri (fino a 1600 litri con i sedili posteriori abbattuti) e un abitacolo spazioso per 5 persone, è la soluzione ideale per le necessità quotidiane delle famiglie e per i professionisti che richiedono spazio per attrezzature e materiali. Il comfort di bordo, i sedili progettati per i lunghi viaggi e gli interni ottimizzati rendono ogni spostamento piacevole.

Tecnologia e Sicurezza: Un pacchetto completo

La Dacia Bigster Full Hybrid è dotata di moderni sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) per garantire la sicurezza: frenata automatica d'emergenza, mantenimento di corsia, riconoscimento dei segnali stradali e cruise control adattivo. A questi si aggiungono una struttura rinforzata, sistemi di protezione passiva e attacchi Isofix per la sicurezza dei bambini.

Prezzo accessibile e flessibilità d'acquisto

Nonostante le ricche dotazioni e le soluzioni tecniche avanzate, la Bigster si posiziona in una fascia di prezzo accessibile, con opzioni di finanziamento flessibili e possibilità di noleggio a lungo termine anche per i privati. Il rapporto qualità-prezzo si rivela particolarmente vantaggioso.

Dacia Bigster Full Hybrid: La scelta ideale per aziende e famiglie

• Per le aziende:

o Riduzione dei costi operativi

o Immagine ecologica e sostenibile

o Ampio spazio di carico per attività professionali

o Bassa manutenzione e alta affidabilità

o Ottimo rapporto qualità/prezzo

• Per le famiglie:

o Spazio e comfort per la vita quotidiana

o Risparmio concreto nei consumi

o Sicurezza avanzata per tutti i passeggeri

o Bassi costi di gestione

o Versatilità in città e nei viaggi

o Prezzo competitivo e soluzioni d'acquisto flessibili

Prenota il tuo test drive ora

Scopri la Dacia Bigster Full Hybrid a Messina. Sali a bordo. Senti la differenza.

https://www.instagram.com/comersud/

https://www.comersud.it/dacia-bigster-arriva-a-messina/

https://www.facebook.com/DaciaCOMERSUD

Date: Sabato 10 maggio e domenica 11 maggio

Orario: Dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:00

Location: Comer Sud Dacia

Indirizzo: Via Ingegnere Giuseppe Franza SNC - 98124 Messina (ME)

Ingresso gratuito