Come l'inquinamento ambientale influisce su fertilità e riproduzione, venerdì e sabato il convegno Siru a Messina

Sarà Messina ad ospitare, il 17 e 18 maggio prossimi all’Hotel Royal, il congresso siculo-calabro della Società italiana di riproduzione umana (Siru) sul tema “Difendere la fertilità dall’inquinamento, la prevenzione dai gameti all’adulto”. Un tema che apre a molteplici spunti di riflessione sui quali si confronteranno esperti del campo scientifico (medicina, biologia, psicologia). Al centro del dibattito la relazione tra inquinamento ambientale e sistema riproduttivo umano, con particolare attenzione ai cambiamenti delle capacità riproduttive maschili e femminili a causa dell’interferenza dei disturbatori endocrini (sostanze di vario genere presenti in natura o immesse nell’ambiente in seguito ad attività umane, che interagendo con il sistema endocrino dell’organismo possono danneggiarlo) e della presenza ormai diffusa delle micro/nano plastiche.

A organizzare l’evento, patrocinato dal comune di Messina e da Università degli Studi, Asp, Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Ordine regionale dei Biologi e dal Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, il dott. Antonino Guglielmino (direttore sanitario e clinico del Centro Hera Unità di medicina della riproduzione di Catania, fondatore e past president della Siru), insieme ai colleghi Marco Galletta (coordinatore comitato regionale Siru Sicilia), Emanuele Ruvio (coordinatore comitato regionale Siru Calabria) e Stefano Palomba (direttore dell’Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia presso il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria “Bianchi - Melacrino - Morelli”). "Sarà un’occasione per affrontare la questione ambientale individuando gli agenti di rischio e suggerendo stili di vita che evitino l’esposizione all'azione disturbatrice dei fattori inquinanti sui sistemi riproduttivi” hanno spiegato i professionisti.

Oltre ad approfondire questioni fondamentali del processo informativo e della pratica clinica assistenziale per le coppie che vogliono intraprendere i percorsi di riproduzione medicalmente assistita, nel corso dei lavori si farà il punto - con la presenza di esponenti della politica regionale - sull’applicazione in Sicilia e in Calabria dei Livelli essenziali di assistenza della Pma, così come previsto dalle norme nazionali (tema già discusso nel Settimo congresso nazionale SIRU che si è tenuto a Bari dall’11 al 13 aprile scorso) recentemente aggiornate con le nuove linee guida ministeriali. Secondo Guglielmino, “è ormai necessario mettere le coppie infertili che scelgono di costituire una famiglia con figli nelle condizioni di trovare nel sistema sanitario pubblico o privato convenzionato una risposta adeguata, sicura e appropriata che superi le differenze geografiche e di censo. Questo rappresenterebbe il vero e immediato intervento significativo per contrastare l'ormai drammatica riduzione demografica in Italia e nelle nostre regioni”.

Novità rilevante del programma sarà il coinvolgimento di giovani studentesse e studenti delle scuole superiori siciliane e calabresi che parteciperanno a una delle sessioni dei lavori della prima giornata con alcuni interventi programmati, dopo aver approfondito nei mesi precedenti alcune questioni al centro del dibattito medico scientifico proposto con esperti del settore messi a disposizione dalla Siru. L’azione di informazione e formazione delle nuove generazioni sui pericoli ambientali è parte infatti di un progetto che la Società italiana di riproduzione umana sta conducendo a livello nazionale.

Il congresso si aprirà venerdì 17 maggio alle 10 con i saluti istituzionali; dopo la relazione sul tema “Prevenzione dell’infertilità” tenuta dallo psicologo Stefano Bernardi - membro del consiglio direttivo della Siru - e dalla ginecologa Maria Giuseppina Picconeri - esperta in Pma, coordinatrice regionale Siru Lazio - e la lettura magistrale di Giovanni Ruvolo, specialista del Centro di Biologia della Riproduzione di Palermo su “La formazione e informazione nelle scuole”, si susseguiranno le sessioni di lavoro della prima e della seconda giornata. I temi trattati saranno: Microplastiche, interferenti endocrini e fertilità; Le patologie e disfunzioni che minacciano la fertilità: ruolo degli interferenti endocrini e dei disordini alimentari; L'accessibilità e presa in carico della coppia infertile con i nuovi LEA in Calabria e in Sicilia; Metabolismo e Preservazione della fertilità nella patologia maligna e benigna; La Genetica nella PMA; L'Eterologa e la donazione dei gameti: la realtà siculo-calabra.