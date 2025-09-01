A Messina oltre all’emergenza abitativa preoccupa anche il caro affitti

L’ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights conferma ciò che denunciamo da anni: il caro affitti per le persone che studiano all'università è ormai fuori controllo.

Nel 2025 i prezzi delle camere singole sono passati da una media nazionale di 461€ a 613€ in un solo anno: +152 euro al mese, frutto di pura speculazione resa possibile dall’assenza di politiche abitative serie.

La crisi non risparmia il Mezzogiorno: a Messina il prezzo medio di una singola ha raggiunto i 275€ al mese, con un aumento del 20% rispetto al 2022, quando il costo era fermo a 229€.

