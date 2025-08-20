Città Metropolitana di Messina, dalla Regione siciliana 35 milioni per strade e scuole

La Città Metropolitana di Messina ha ottenuto dalla Regione Siciliana due finanziamenti, relativi alle annualità 2022 e 2023, per un totale di 34,9 milioni di euro destinati a interventi di manutenzione straordinaria della viabilità e dell’edilizia scolastica.

Le risorse, già programmate ma finora non disponibili, sono state sbloccate a seguito di un costante confronto istituzionale tra il sindaco metropolitano, Federico Basile, il direttore generale, Giuseppe Campagna, e gli uffici regionali competenti. L’attività svolta ha consentito la liquidazione delle somme in coerenza con il programma quinquennale 2021-2025, rappresentando un importante risultato strategico e aprendo la strada a interventi attesi e strategici per il territorio. Per il 2022 è stato erogato l’importo di 16.813.173,54 euro, mentre per il 2023 la somma liquidata ammonta a 18.129.588,26 euro.