Innovazione, a Milazzo 100 milioni di investimento per un hub dedicato ad arti immersive e tecnologie creative

Un investimento da 100 milioni di euro darà vita a un ambizioso polo dell’innovazione nel Sud Italia, destinato a diventare un punto di riferimento in Europa, dove arte, ricerca, sostenibilità e tecnologia si incontrano in un hub delle arti immersive e tecnologie creative.

Il progetto Augusto Innovation Hub, ideato da un team di imprenditori guidato da Fabrizio Crimi (Chairman), Jacques Maria Martelli (CEO), Corrado Camilla (COO), e Federico Gariboldi (CD) nasce dalla visione di trasformare un’area da 47.000 mq nel cuore della Sicilia, nell’ex area industriale Montecatini di Milazzo, di fronte alle Isole Eolie, in un ecosistema integrato per la produzione cinematografica digitale, la virtual production, i contenuti immersivi, lo sviluppo di applicazioni AI, la conservazione digitale, la formazione specializzata e la ricerca biotecnologica, con un impatto economico e culturale di livello internazionale. L’innovativa visione architettonica è affidata all’architetto Giancarlo Zema, noto a livello internazionale per i suoi progetti iconici, sostenibili e tecnologicamente avanzati.