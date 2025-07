Spadafora, fondi per quasi tre milioni di euro destinati allo sviluppo del territorio

Il Comune di Spadafora recita un importante ruolo nello sviluppo turistico e territoriale grazie alla programmazione di un finanziamento di oltre 2,7 milioni di euro previsto nell’ambito dell’assemblea dei sindaci della Fua (Area funzionale urbana strategica) di Messina. I progetti, frutto di una collaborazione strategica tra i cinque Comuni coinvolti, segnano un passo avanti importante per l’amministrazione comunale. Investimenti mirati per riqualificazione e sostenibilità. Due quelli principali. Il primo consiste nella riqualificazione e valorizzazione del borgo marinaro, della zona centrale e del parco sportivo. Con un valore di quasi 2 milioni di euro (1.994.667,85 euro), questo intervento mira a trasformare la “Marina” in un borgo di attrazione integrato e multifunzionale. Saranno riqualificati spazi pubblici, rifatti i sotto-servizi, installate sculture artistiche e create aree multifunzione per valorizzare l’identità del luogo, rendendolo più vivibile e attraente per residenti e visitatori.

