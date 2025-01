Messina, aumentano le tariffe Rc auto: 8,6% in più rispetto a sei mesi prima

Il nuovo anno si apre con brutte notizie per gli automobilisti messinesi; secondo l’Osservatorio di Facile.it, le tariffe Rc auto continuano a crescere tanto è vero che, a dicembre 2024, per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Messina occorrevano, in media, 682,72 euro, vale a dire l'8,6% in più rispetto a sei mesi prima.

Guardando all'intera regione, inoltre, emerge che per più di 41.000 automobilisti siciliani che hanno denunciato un sinistro con colpa nel 2024 scatteranno ulteriori aumenti legati al peggioramento della classe di merito. Se nella regione la quota di guidatori colpiti dai rincari a causa di un sinistro con colpa è pari all'1,69% del totale, in provincia di Messina la percentuale arriva all'1,61%.

Analizzando il campione su base provinciale emerge che l'area siciliana che ha registrato la percentuale più alta di guidatori che, nel 2024, hanno denunciato un sinistro con colpa è Enna (2,47%), seguita da Trapani (2,11%), Ragusa (1,86%) e Siracusa (1,74%). Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano, a breve distanza tra di loro, Palermo (1,67%), Messina (1,61%), Catania (1,57%) e Caltanissetta (1,52%). Chiude la classifica Agrigento (1,22%).