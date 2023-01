Edilizia scolastica: 4mln per gli istituti di Messina, Sant’Agata di Militello e Giardini Naxos

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha assegnato alla Città Metropolitana di Messina 4.012.374,35 euro per tre interventi nel settore dell’edilizia scolastica che, in particolare, riguardano:

- Istituto Scolastico “Quasimodo” di Messina per la “Predisposizione spazi da adibire alle attività sportive. Adeguamento palestra coperta” per complessivi 294.174,00 euro;

- Istituto Tecnico “Torricelli” di Sant’Agata di Militello per la “Costruzione nuovo corpo palestra”, per un importo di 1.859.000,00 euro;

- Liceo “Caminiti - Trimarchi” di Giardini Naxos per la “Costruzione nuovo corpo palestra” per un importo di 1.859.200,00 euro.

I finanziamenti sono inseriti nella pubblicazione dello scorrimento delle graduatorie per il finanziamento delle palestre scolastiche di competenza delle Città Metropolitane. I fondi rientrano nell'ambito del Piano di Edilizia Scolastica Missione 4 - Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito invierà, nei prossimi giorni, comunicazione con le relative scadenze.

