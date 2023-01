Da oggi a Messina e in tutta la Sicilia parte la stagione dei saldi

Via libera alle spese pazze da oggi in Sicilia. Per il terzo anno consecutivo in base ad una vecchia ordinanza regionale, scattano il 2 gennaio i saldi invernali nell'Isola. Una anticipazione di tre giorni rispetto a quasi tutte le altre regioni, in vigore dal 5 gennaio. Un’opportunità per i consumatori che coincide con le vacanze natalizie, quando ancora c’è voglia di regali.

Anche a Messina i commercianti stamattina apriranno i negozi con le vetrine già allestite e la merce a saldo. Un lavoro di preparazione che inizia un paio di giorni prima del Capodanno così da essere pronti fin dal primo giorno. Come sempre gli operatori commerciali nutrono speranze sui saldi che si concluderanno il 15 marzo. L’inizio anticipato può rappresentare un vantaggio dato che le feste non si sono ancora concluse e l’arrivo degli sconti può incentivare ancora a spendere, perché ora è più conveniente rispetto a qualche giorno fa. Il 2023 si apre all’insegna dei buoni auspici per il terziario, che confida in una buona ripresa dopo la stangata del caro energia, che ha segnato la fine per centinaia di attività commerciali anche storiche a Messina già segnate pesantemente dal Covid.

