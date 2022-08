A Messina aumentano i mutui, malgrado gli interessi

Aumentano i tassi di interesse ma cresce, nella nostra città, anche l’importo medio richiesto per un mutuo. Il dato riguardante la provincia di Messina si attesta su un incremento del 2,2 per cento rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 109.061 euro. In ogni caso, la percentuale messinese non è la più alta in Sicilia, perché l’area che ha registrato l’aumento più rilevante è quella di Ragusa. Sono i numeri e le cifre che emergono dal Report dei siti specializzati Facile.it e Mutui.it e che si riferiscono ai primi sette mesi del 2022.

Se a livello regionale, nei primi 7 mesi dell’anno, si è cercato di ottenere, in media, l’importo di 115.208 euro (+1,5% su base annua), guardando agli importi medi richiesti a livello provinciale emerge che proprio Ragusa è la provincia dalla crescita più significativa (+5,4%, 107.427 euro), seguita da Trapani (+5,2%, 112.334 euro), Siracusa (+5,0%, 111.094 euro) e Messina (+2,2%, 109.061 euro). Valori in crescita, seppur sotto la media regionale, per Agrigento (+1%, 98.165 euro) e Catania (+0,5%, 118.194 euro) mentre a Palermo l’importo medio richiesto (123.394 euro) è rimasto sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno. Va detto, però, che in valori assoluti, la provincia di Palermo resta quella dove, in media, si sono chiesti mutui di importo più elevato; Caltanissetta quella dove la richiesta media è stata più contenuta.

