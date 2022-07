Fondi governativi alle scuole per acquistare Gazzetta del Sud

Sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Sostegno alle scuole per l’acquisto di abbonamenti ai quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, in aiuto alla didattica ed alla promozione della lettura critica per l'anno 2022 (informazioneeditoria.gov.it) sono stati pubblicati i due Bandi per l’anno 2022 destinati alle scuole, statali e paritarie, per accedere ai contributi per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di quotidiani e periodici e di riviste scientifiche e di settore in aiuto alla didattica ed alla promozione della lettura critica. https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/sostegno-alle-scuole-per-l-acquisto-di-abbonamenti-ai-quotidiani-periodici-e-riviste-scientifiche-e-di-settore-in-aiuto-alla-didattica-ed-alla-promozione-della-lettura-critica-per-lanno-2022/

Le scuole interessate dovranno presentare, nel periodo che va dal 14 ottobre 2022 al 13 gennaio 2023, apposita richiesta con le modalità tecniche che saranno indicate in una comunicazione diretta alle scuole dalla Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione. Le testate riconosciute come utili ai fini didattici sono individuate dal Collegio dei docenti delle singole istituzioni scolastiche e le spese ammissibili al contributo devono essere documentate con fatture emesse nel corso del 2022.

I due bandi riguardano: a) le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, limitatamente all’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, per un importo fino al 90 per cento della spesa. A tale bando è riservato l’importo di 2 milioni di euro; b) le scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, che adottano, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa, programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, per un importo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. A tale bando è riservato l’importo di 1 milione di euro.

Sarà quindi nuovamente possibile ottenere le risorse per acquistare abbonamenti in formato cartaceo o digitale alla Gazzetta del Sud, anche nell'ambito del progetto "Gazzetta del sud in classe con Noi Magazine", iniziativa di promozione dell'informazione di qualità tra i giovani che riprenderà dal prossimo mese di ottobre per l'anno scolastico 2022-2023. Le iscrizioni (gratuite e aperte agli istituti scolastici pubblici e paritari di ogni ordine e grado) sono già in corso, per informazioni sul progetto di Società Editrice Sud e sull'accesso alle agevolazioni governative per gli abbonamenti: tel. 0902261, mail noimagazinesic@gazzettadelsud.it o noimagazinecal@gazzettadelsud.it.

