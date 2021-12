Il Pnrr è nato per il Sud ma lo sta tradendo

«Un Pnrr nato per il Sud. Ma il Meridione sarà tradito?». E nell’interrogativo sembra esserci già la risposta. Non si fidano del Piano di ripresa e resilienza gli autori del saggio realizzato dal Rotary Club Stretto di Messina. Un e-book, curato dagli ingegneri Enzo Siviero e Giovanni Mollica, che ha messo insieme giornalisti, scrittori, docenti, architetti, ingegneri, esperti trasportisti, sociologi, per analizzare il momento storico e per lanciare alcune proposte. «Con le Reti Ten-T ieri e il Pnrr oggi – si legge nel sottotitolo del volume che sarà presentato nei prossimi giorni, in tutt’Italia – l’Unione europea indica un preciso ruolo del Sud d’Italia nel panorama euromediterraneo. I Governi italiani sembrano non ascoltare...».

Una raccolta di scritti, dunque, con alcune firme importanti: Pino Aprile, Maurizio Ballistreri, Pietro Massimo Busetta, Mario Primo Cavaleri, Claudio Celani, Francesco Saverio Coppola, Antonio Corvino, Roberto Di Maria, Marco Esposito, Pino Falzea, Tonino Genovese, Peppe Caridi, Fabrizio Maronta. E ancora Ercole Incalza, Salvatore Matarrese, Marcello Minenna, Francesca Moraci, Marcello Panzarella, Fernando Rizzo, Giovanni Spalla, Pietro Spirito, Santo Strati, Carlo Alberto Tregua. E con gli stessi coordinatori dell’iniziativa, Giovanni Mollica ed Enzo Siviero, anche il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il sindaco di Messina Cateno De Luca.

