Nebrodi, 8 milioni per le opere strategiche. Ecco cosa si realizzerà...

Più fondi per il porto di S.Stefano di Camastra, un sottopasso ferroviario ad Acquedolci e una manutenzione straordinaria per una strada di San Salvatore di Fitalia. Ecco cosa cambia per la zona dei Nebrodi dopo la rimodulazione del Patto per il Sud perfezionata dalla Città metropolitana in questi giorni. I sindaco Cateno De Luca e i dirigenti di Palazzo dei Leoni ieri hanno fatto visita ai sindaci delle tre cittadine per presentare le importanti e attese opere e novità.

Riprogrammati i Fondi per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 nell'ambito del Masterplan della Città metropolitana di Messina con proiezione al Piano di Sviluppo e Coesione per la programmazione dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Nella ridefinizione, all'intervento già in corso di realizzazione del porto turistico di Santo Stefano di Camastra e delle opere ad esso connesse è stato concesso un finanziamento pari ad un importo in aumento pari a 5.888.400,00 euro (oltre ai 29.100.000,00 di euro già allo stesso assegnati dal Patto per lo sviluppo della città di Messina) per ottemperare alle prescrizioni emesse dagli Enti preposti in sede di Conferenza dei Servizi Decisoria, dall'adeguamento alle subentrate normative in ambito di opere pubbliche.

De Luca, insieme al capo di Gabinetto Francesco Roccaforte ed al dirigente alla Viabilità Salvo Puccio, ha incontrato il sindaco di Santo Stefano di Camastra, Francesco Re, ed ha espresso la personale soddisfazione per un altro passo fondamentale per la realizzazione di una infrastruttura strategica per l'intero comprensorio.

