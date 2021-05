Messina, Palazzo dei Leoni: finanziamenti “freschi” per la viabilità metropolitana

La III Direzione "Viabilità Metropolitana" della Città metropolitana di Messina, diretta dall’ingegner Armando Cappadonia, ha proceduto nei giorni scorsi ad espletare quattro gare per appalti finanziati nell’ambito del Masterplan il cui valore complessivo ammonta a 2,8 milioni di euro.

Come saranno destinati i fondi?

*Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della strada provinciale 147 di San Gregorio nel Comune di Capo d’Orlando, importo complessivo di 800.000 euro;

*lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali ricadenti nei Comuni di Oliveri e Falcone, importo complessivo di 1.000.000 di euro;

*lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali ricadenti nelle competenze del II Ufficio Viabilità del Distretto Costa Jonica, dal Comune di Furci Siculo al Comune di Gaggi, importo complessivo di 500.000 euro;

*lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali ricadenti nelle competenze del I Ufficio Viabilità del Distretto Costa Jonica, dai Villaggi sud del Comune di Messina sino al Comune di Mandanici, importo complessivo di 500.000 euro.

I lavori già in cantiere

Inoltre, sono state già programmate fino al 10 giugno prossimo altre sei gare per un importo totale di 4 milioni di euro destinati alla manutenzione delle strade della zona tirrenica. Infine, nei prossimi giorni, verrà pubblicato il calendario delle gare d’appalto di oltre 19 interventi, finanziati in ambito Masterplan, per un ulteriore importo totale di 17 milioni di euro.

Soddisfatto il sindaco De Luca

«Dopo gli interventi in corso nella zona jonica – ha dichiarato il sindaco Cateno De Luca – si completano le procedure di appalto degli interventi previsti nel Masterplan per la zona tirrenica. Nel corso dei mesi di giugno e luglio saranno consegnati lavori per un totale di 24 milioni di euro».

