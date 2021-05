Messina, buoni spesa: via alle richieste

È pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è consultabile sul sito istituzionale alla Sezione Informazioni l’Avviso pubblico relativo all’assegnazione di buoni spesa/voucher determinati dall’Amministrazione comunale a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale). Il modello di istanza con allegata la dichiarazione, disponibile in modalità editabile, dovrà pervenire online al sito del Comune di Messina: familycard.comune.messina.it a partire dalle ore 10 del 17 maggio 2021 sino alle ore 20 del 23 maggio 2021.

