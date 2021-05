Lipari, 600mila euro agli ex lavoratori del settore pomicifero

Firmato il decreto che concretizza il transito del personale ex Pumex alla Resais SPA. Alla società sono destinati, per la gestione degli attuali trentuno ex lavoratori del settore pomicifero, seicentomila euro per l’anno 2021, così come da bilancio regionale. Si chiude, così, una vicenda che si trascinava ormai dal 1995 quando l’azienda, che esportava pomice in tutto, dovette chiudere per il mancato rinnovo delle concessioni. Mancato rinnovo legato al fatto che uno dei presupposti che avevano portato l’Unesco ad iscrivere le Eolie tra i beni “Patrimonio dell’Umanità” vi era il mantenimento della colata di Monte Pilato. In questo periodo gli ex Pumex hanno operato nell’ambito di progetti “Obiettivo” finanziati dalla Regione alle dipendenze del Comune di Lipari.

