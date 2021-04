Messina, ci vendono piani e opere di terza mano

Dieci giorni fa Michele Barresi, segretario generale della Uiltrasporti, aveva denunciato un fatto di cui in questi giorni si parla troppo poco: «In Sicilia stanno vendendoci nel Recovery Plan progetti ferroviari di terza mano, usato sicuro per ogni stagione elettorale. Quando parlate di Alta velocità e di Alta capacità ferroviaria, studiate prima cos’è. Noi, la nuova Palermo-Catania-Messina (attenzione, non c’è la Palermo-Messina) la continueremo a fare a velocità massima di 160 km/h, guardando sfrecciare i Frecciarossa nel resto del Centro-Nord d’Italia...». Barresi è tra coloro i quali sostengono che prima bisogna attrezzare la rete ferroviaria e i collegamenti marittimi nello Stretto, poi eventualmente discutere del Ponte o del Tunnel. Ma quello che ha evidenziato è un fatto, non un’opinione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata