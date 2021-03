Family card a Messina, riaperti i termini per richiedere il buono spesa

Sono stati riaperti i termini per l’adesione alla family card la misura di sostegno alle famiglie in disagio economico in particolar modo per gli effetti della pandemia.i criteri per l’ottenimento dei buoni spesa sono gli stessi dell’ultimo avviso di un mese fa. Infatti occorrerà avere un Isee inferiore ai 9360 €. Le domande potranno essere Presentate a partire dalle 10 del 29 marzo e sino a mezzanotte del 1 aprile sulla piattaforma digitale che si trova sul sito del Comune di Messina. I buoni vanno dai 300 ai 800€ in base alla grandezza del nucleo familiare.

