Messina, contributi alle scuole paritarie: istanze entro marzo

È pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è consultabile sul sito istituzionale alla Sezione Informazioni l’Avviso relativo all’ottenimento di un contributo a favore delle scuole dell’infanzia paritarie per l’anno scolastico 2020/2021. Nell’Avviso sono indicate tutte le spese ammissibili e sostenute esclusivamente nell’anno scolastico finalizzate alla ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, in sicurezza.

È possibile scaricare la modulistica per la documentazione che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il prossimo 1 marzo a: COMUNE DI MESSINA – DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E IMPRESE – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE – protocollo@pec.comune.messina.it.